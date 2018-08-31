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Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19 для «Краснодара»
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Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19 для «Краснодара» 

Чемпионат.com + ещё 166 31 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
В пятницу, 31 августа, в Монако, проходит жеребьёвка группового раунда Лиги Европы, по итогам которой определились соперники «Краснодара». Перед жеребьёвкой 48 клубов были распределены по четырём корзинам согласно нынешнему рейтингу УЕФА.
Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на групповом этапе и, согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины были разведены по разным группам.
В итоге краснодарская команда сыграет в одной группе с «Севильей», «Стандардом» и «Акхисар».
Матчи группового раунда запланированы на 20 сентября, 4 октября, 25 октября, 8 ноября, 29 ноября и 13 декабря.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки Лиги Европы.
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