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«Рапид», «Спартак» из Трнавы и «Генк» вышли в групповой этап Лиги Европы
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«Рапид», «Спартак» из Трнавы и «Генк» вышли в групповой этап Лиги Европы 

Чемпионат.com + ещё 56 1 час назад
Фото: Капитал страны
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы румынская «Стяуа» принимала на своём поле австрийский «Рапид». Встреча проходила на стадионе «Националь» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В первом матче «Рапид» победил со счётом 3:1. Таким образом, австрийская команда вышла в групповой этап Лиги Европы, а «Стяуа» из турнира вылетела.
«Спартак» из Трнавы на своём поле сыграл вничью с «Олимпией» из Любляны со счётом 1:1. В первой встрече словаки победили со счётом 2:0, за счёт чего смогли пробиться в групповой этап еврокубка.
В ещё одном ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы бельгийский «Генк» обыграл датский «Брондбю» со счётом 4:2 и также обеспечил себе выход в следующий раунд турнира.
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