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Матч Суперкубка РФ по гандболу в Краснодаре откроет Кубанский казачий хор
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Матч Суперкубка РФ по гандболу в Краснодаре откроет Кубанский казачий хор 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Такое необычное открытие встречи проходит впервые, когда артисты прославленного коллектива станут частью церемонии и исполнят несколько песен, включая гимн России.
«Для нас большая честь, что Кубанский казачий хор дал на это согласие, — говорит Сергей Вальтер, генеральный директор «Кубани». — Никогда прежде этот великий творческий коллектив не выступал на гандболе. Наш матч должен войти в историю. Ведь помимо интересной, зрелищной игры, болельщикам он запомнится не менее ярким выступлением лучших артистов планеты. Мы благодарны руководителям хора — Виктору Захарченко и Анатолию Арефьеву за то, что они выкроили время в сложном графике хора».
Матч за Суперкубок России по гандболу среди женских команд впервые пройдет в Краснодаре.
Во дворце «Олимп» 31 августа встретятся команды «Кубань» и «Ростов-Дон». Начало игры состоится в 18:30.
Вход для болельщиков — свободный.
Напомним, Лариса Волик стала чемпионкой мира в параканоэ.
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