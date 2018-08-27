Матч Суперкубка РФ по гандболу в Краснодаре откроет Кубанский казачий хор

Такое необычное открытие встречи проходит впервые, когда артисты прославленного коллектива станут частью церемонии и исполнят несколько песен, включая гимн России.

«Для нас большая честь, что Кубанский казачий хор дал на это согласие, — говорит Сергей Вальтер, генеральный директор «Кубани». — Никогда прежде этот великий творческий коллектив не выступал на гандболе. Наш матч должен войти в историю. Ведь помимо интересной, зрелищной игры, болельщикам он запомнится не менее ярким выступлением лучших артистов планеты. Мы благодарны руководителям хора — Виктору Захарченко и Анатолию Арефьеву за то, что они выкроили время в сложном графике хора».

Матч за Суперкубок России по гандболу среди женских команд впервые пройдет в Краснодаре.

Во дворце «Олимп» 31 августа встретятся команды «Кубань» и «Ростов-Дон». Начало игры состоится в 18:30.

Вход для болельщиков — свободный.

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