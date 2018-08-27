Регбийный «Енисей-СТМ» неожиданно проиграл «ВВА-Подмосковье»

Чемпионат России по регби близок к завершению. Накануне красноярские команды провели свои очередные матчи. Регбийный «Енисей-СТМ» на домашнем поле неожиданно проиграл «ВВА-Подмосковье» со счетом 12:37. Это поражение стало первым в чемпионате. При этом в первом матче в Монино красноярцы не оставили шансов соперникам.

«Хочу извиниться перед болельщиками, игра совсем не ладилась. Конечно, в таких матчах прежде всего проигрывает тренер. В первом тайме мы упускали много своих возможностей, были индивидуальные ошибки, а во втором нам не удалось переломить ход игры. Думал о том, чтобы дать небольшой отдых команде после регулярного чемпионата, но, похоже, они уже начали отдыхать. Теперь думаю, что расслабляться совсем нельзя. С такой игрой мы не можем рассчитывать на рост и позитивный результат в турнирах. Поэтому будем работать и исправлять ошибки», — заявил после матча главный тренер «Енисея-СТМ» Вакиль Валеев.

В свою очередь «Красный яр» не оставил шансов в Краснодаре местной «Кубани» и победил 33:9. Там игра прошла при 35 градусной жаре.

В регулярном чемпионате осталось провести лишь два матча. 31 августа сыграют «Красный Яр» с «ВВА-Подмосковьем» и «Слава» с «Кубанью». «Яр» в случае бонусной победы догонит «Енисей-СТМ» по очкам, но по личным встречам все же не сдвинет «заводчан» с первой позиции.

фото: kraysport.ru