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Экс-тренер сборной России: Дзюба заслужил капитанскую повязку
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Экс-тренер сборной России: Дзюба заслужил капитанскую повязку 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову следует временно назначить капитаном сборной нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает газета «Известия».
"У каждого тренера есть свои критерии выбора капитана. Но обычно это лидер по игре, лидер в раздевалке. На данный момент явно выделяется Артем Дзюба. Думаю, своей игрой и отношением к делу форвард «Зенита» заслужил право стать капитаном сборной", — заявил специалист.
Капитан команды Игорь Акинфеев не был вызван в сборную для подготовки к матчу Лиги Наций с Турцией и контрольной встрече с Чехией из-за планового медосмотра в Германии.
Ранее Дзюба рассказал о своей главной мотивации в «Зените».
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