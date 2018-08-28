Экс-тренер сборной России: Дзюба заслужил капитанскую повязку

"У каждого тренера есть свои критерии выбора капитана. Но обычно это лидер по игре, лидер в раздевалке. На данный момент явно выделяется Артем Дзюба . Думаю, своей игрой и отношением к делу форвард «Зенита» заслужил право стать капитаном сборной", — заявил специалист.

Капитан команды Игорь Акинфеев не был вызван в сборную для подготовки к матчу Лиги Наций с Турцией и контрольной встрече с Чехией из-за планового медосмотра в Германии.

Ранее Дзюба рассказал о своей главной мотивации в «Зените».