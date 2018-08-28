Сергей Балахнин: «Дзюба заслужил право стать капитаном сборной России»

— У каждого тренера есть свои критерии выбора капитана, — цитируют "Известия" Балахнина. — Но обычно это лидер по игре, лидер в раздевалке. На данный момент явно выделяется Артем Дзюба. Думаю, своей игрой и отношением к делу форвард "Зенита" заслужил право стать капитаном сборной.

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