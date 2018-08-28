Сергей Балахнин: «Дзюба заслужил право стать капитаном сборной России» 

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин считает, что капитаном сборной России в отсутствие Игоря Акинфеева должен стать Артем Дзюба. Вратарь ЦСКА не был включен в заявку на сентябрьские матчи, так как ему предстоит пройти медицинское обследование.
— У каждого тренера есть свои критерии выбора капитана, — цитируют "Известия" Балахнина. — Но обычно это лидер по игре, лидер в раздевалке. На данный момент явно выделяется Артем Дзюба. Думаю, своей игрой и отношением к делу форвард "Зенита" заслужил право стать капитаном сборной.
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