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Игнатьев: Смолову нужно заново стартовать, чтобы снова попасть в сборную
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Игнатьев: Смолову нужно заново стартовать, чтобы снова попасть в сборную 

Чемпионат.com 19 минут назад
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отстутствие форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в списке игроков, которых Станислав Черчесов вызвал для участия в матчах Лиги наций.
«Смолова нет в составе сборной? Сожалею. Это сигнал для него, что надо всё брать на резкость и заново начать стартовать для того, чтобы попасть в обойму. У Черчесова есть какие-то требования, которые Фёдор не подтвердил. Станислав Саламович тут начальник. Полоз и Заболотный были в сборной и играли, они знают все пожелания Черчесова», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. Спустя три дня, 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».
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