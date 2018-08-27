Игнатьев: Смолову нужно заново стартовать, чтобы снова попасть в сборную

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отстутствие форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в списке игроков, которых Станислав Черчесов вызвал для участия в матчах Лиги наций. «Смолова нет в составе сборной? Сожалею. Это сигнал для него, что надо всё брать на резкость и заново начать стартовать для того, чтобы попасть в обойму. У Черчесова есть какие-то требования, которые Фёдор не подтвердил. Станислав Саламович тут начальник. Полоз и Заболотный были в сборной и играли, они знают все пожелания Черчесова», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым 7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. Спустя три дня, 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».