Дзюба считает, что с Кокориным сборная России могла бы достичь большего на ЧМ

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал успех сборной России на чемпионате мира — 2018 и сообщил, что команда могла пройти дальше, если бы за нее играл травмированный Александр Кокорин , передает Sport24.

"Мы рады, что Россия так удачно выступила. Конечно, в матче с Хорватией мы хотели большего. Думаю, если бы был Саша Кокорин, мы были бы сильнее и точно попали бы в полуфинал. Без него было тяжело", — заявил форвард в разговоре 433 TV.

В четвертьфинале турнира Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Ранее Дзюба стал лучшим игроком тура РПЛ в четвертый раз за сезон.