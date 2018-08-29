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Дзюба считает, что с Кокориным сборная России могла бы достичь большего на ЧМ
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Дзюба считает, что с Кокориным сборная России могла бы достичь большего на ЧМ 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал успех сборной России на чемпионате мира — 2018 и сообщил, что команда могла пройти дальше, если бы за нее играл травмированный Александр Кокорин, передает Sport24.
"Мы рады, что Россия так удачно выступила. Конечно, в матче с Хорватией мы хотели большего. Думаю, если бы был Саша Кокорин, мы были бы сильнее и точно попали бы в полуфинал. Без него было тяжело", — заявил форвард в разговоре 433 TV.
В четвертьфинале турнира Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Ранее Дзюба стал лучшим игроком тура РПЛ в четвертый раз за сезон.
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