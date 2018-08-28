Ещё
Сборная России отметила результативность Дзюбы в августе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России отметила результативность Дзюбы в августе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: dp.ru
Сборная России в Твиттере опубликовала ролик, посвященный нападающему "Зенита" и национальной команды Артему Дзюбе. В шести матчах на клубном уровне он забил шесть мячей и помог своей команде добиться шести побед.
"Ждем продолжения в матчах за сборную России против Турции и Чехии", — говорится в сообщении команды.
По мнению «СЭ», велика вероятность, что капитаном сборной в матчах против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону) станет именно Дзюба.
⚡️💥🔥⚽️🔝 pic.twitter.com/GEiTY9wi0O
— Сборная России (@TeamRussia) 28 августа 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мак вызван в сборную Словакии на игры с Данией и Украиной "Заря" не проиграла "Лейпцигу", играя в меньшинстве с 17-й минуты Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. Акинфеев не вызван
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане5
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде7
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит12
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Прочее
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение