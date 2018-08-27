Стоцкий — единственный новичок в сентябрьском списке Черчесова

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий впервые в карьере был вызван в сборную России. 28-летний хавбек вошел в список из 25 футбоолистов, который сегодня был опубликован на сайте РФС.

Среди приглашенных на сентябрьские матчи защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Антон Швец обладают минимальным опытом выступлений за национальную команду. В активе каждого из них по одной игре за сборную.

В сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

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