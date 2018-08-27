Черчесов: Акинфеев не вызван в сборную России из-за планового медосмотра

МОСКВА, 27 августа. / ТАСС /. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не включен в состав сборной России на матч Лиги Наций с командой Турции и контрольную встречу с чехами из-за планового медосмотра в Германии. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов

Акинфеев был основным вратарем сборной России на чемпионате мира, он провел все матчи без замен.

"Пару недель назад мы разговаривали с Акинфеевым, у него плановый медосмотр в Германии. Он туда поедет, будут смотреть его колено", — сказал Черчесов, отметив, что не обсуждал с вратарем возможный уход из сборной.

Черчесов вызвал в сборную трех вратарей — Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрея Лунева "Зенит" ) и Антона Шунина ("Динамо"). «Шунин весь прошлый сезон играл на хорошем уровне, сейчас начал сезон на том же уровне. Если футболист два года подряд играет на одном уровне и ситуация позволяет его пригласить, мы это делаем. По-моему, все объективно», — отметил Черчесов.

Встреча с турками пройдет 7 сентября в Трабзоне, матч с командой Чехии — 10 сентября в Ростове-на-Дону.