Смолова не взяли в сборную России 

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Отсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмой

Дом болельщиков на Олимпиаде-2018 сможет использовать российскую символику

Российские хоккеисты и болельщики спели гимн России после победы на Олимпиаде