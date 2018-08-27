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Смолова не взяли в сборную России
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Смолова не взяли в сборную России 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Югополис
Штаб Станислава Черчесова опубликовал список игроков, вызванных для участия в матче Лиги наций УЕФА с Турцией и в товарищеской встрече с Чехией. Первая игра состоится в Трабзоне 7 сентября, а вторая — в Ростове-на-Дону 10-го. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи, пишет Газета.ру. Кроме того, лучшие участники получат шанс пробиться на чемпионат Европы — 2020, даже если не смогут сделать этого в ходе отборочного цикла. Так, нападающий Федор Смолов не получил приглашения в сборную России для участия в Лиге наций УЕФА. В заявке также не оказалось капитана команды Игоря Акинфеева, однако присутствует лучший бомбардир сборной на домашнем чемпионате мира по футболу Денис Черышев и Артем Дзюба.
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