Экс-форвард «Кубани» Селезнев вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций

Бывший форвард «Кубани», «Днепра» и «Шахтера» Евгений Селезнев вызван в сборную Украины на игры Лиги наций, сообщает сайт Федерации футбола страны. Ранее он был внесен в резервный список.

До этого появилась информация, что нападающий будет вызван из-за травмы форварда киевского «Динамо» Артема Беседина . 33-летний игрок, ныне выступающий за турецкий «Акхисар Беледиеспор», в нынешнем сезоне провел три матча и забил два мяча.

6 сентября в рамках Лиги наций сборная Украины сыграет с Чехией на выезде, а 9 сентября — дома со Словакией.