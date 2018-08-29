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Экс-форвард «Кубани» Селезнев вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций
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Экс-форвард «Кубани» Селезнев вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций 

Спорт-Экспресс + ещё 5 2 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший форвард «Кубани», «Днепра» и «Шахтера» Евгений Селезнев вызван в сборную Украины на игры Лиги наций, сообщает сайт Федерации футбола страны. Ранее он был внесен в резервный список.
До этого появилась информация, что нападающий будет вызван из-за травмы форварда киевского «Динамо» Артема Беседина. 33-летний игрок, ныне выступающий за турецкий «Акхисар Беледиеспор», в нынешнем сезоне провел три матча и забил два мяча.
6 сентября в рамках Лиги наций сборная Украины сыграет с Чехией на выезде, а 9 сентября — дома со Словакией.
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