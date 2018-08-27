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Евгений Бушманов: «Костяк молодежной сборной России сформирован»
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Евгений Бушманов: «Костяк молодежной сборной России сформирован» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал выбранный им состав на ближайшие матчи. Команде предстоит контрольный поединок с Египтом (Химки, стадион «Родина», 7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы-2019 U-21 c Сербией (Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», 11 сентября).
— Отборочный турнир к чемпионату Европы-2019 U-21 выходит на финишную прямую. Осенью нам предстоит провести три матча в своей группе. Молодежная сборная России ведет борьбу за выход в финальную часть соревнований, имеет хорошие шансы решить эту задачу и летом следующего года поехать на ЧЕ-2019 в Сан-Марино. В ближайшее международное окно у нас один официальный матч — домашний поединок с Сербией, который пройдет 11 сентября в Нижнем Новгороде. Это во всех отношениях очень важный матч для нас. Уверен, что команда приложит максимум усилий для того, чтобы выиграть эту встречу. В рамках подготовки к игре с Сербией мы проведем 7 сентября контрольный матч со сборной Египта U-20 на стадионе «Родина» в Химках. Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду в двух предстоящих поединках, — цитирует тренера официальный сайт РФС. — Мы работаем с молодежной сборной уже полтора года, костяк команды сформирован. Мы постоянно отслеживаем состояние ребят и считаем нынешний состав команды оптимальным на данный момент для решения той задачи, которая стоит перед нами. У нас будет неделя на сборе для того, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчу с Сербией.
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