Черчесов: Заболотный может играть вместе с Дзюбой

«В том году Антон не мог найти себя в новом клубе. Сейчас играет очень полезно для команды. Может играть и с первых минут, и выйти на замену. Может играть вместе с Дзюбой. Решили вызвать его в сборную», — сказал Черчесов.

7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. Спустя три дня, 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

Заявка сборной была опубликована сегодня, 27 августа.