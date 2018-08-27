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Черчесов: Заболотный может играть вместе с Дзюбой
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Черчесов: Заболотный может играть вместе с Дзюбой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал включение в заявку национальной команды на матч Лиги наций и товарищескую встречу форвардов «Зенита» Артёма Дзюбу и Антона Заболотного.
«В том году Антон не мог найти себя в новом клубе. Сейчас играет очень полезно для команды. Может играть и с первых минут, и выйти на замену. Может играть вместе с Дзюбой. Решили вызвать его в сборную», — сказал Черчесов.
7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. Спустя три дня, 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».
Заявка сборной была опубликована сегодня, 27 августа.
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