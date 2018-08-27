Черчесов обосновал вызов в сборную защитника Кутепова 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду защитника «Спартака» Ильи Кутепова к матчу Лиги Наций с Турцией и контрольной встрече с Чехией.
«Почему Кутепов, не сыгравший ни одного матча в сезоне, в составе? Нас это тоже не радует. Но это один из наших основных игроков дефицитной позиции, другие тоже не играли. К примеру, еще один наш игрок Владимир Гранат тоже не играл. Из двух игроков, которые не играли, мы вызвали Кутепова», — передает слова Черчесова корреспондент Sport24 Максим Алланазаров.