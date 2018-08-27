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Черчесов объяснил невызов Смолова в сборную России
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Черчесов объяснил невызов Смолова в сборную России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард Федор Смолов не попал в состав национальной команды потому, что недавно перешел в «Локомотив».
«Смолов перешел в новую команду, только начинает себя находить. Решили его не вызывать. Пока мы не будем трогать футболиста, который перешел в новый клуб. Чтобы он и там закрепился, и нам тогда был полезен. В последнее время мы видим вокруг него много шума», — сказал Черчесов, передает ТАСС.
По его словам, сборная, помогая клубам российской премьер-лиги, «помогает себе». «Нас никто ни о чем и не просил. Если мы не можем предоставить Смолову номер один в атаке сборной, то не нужно его и выдергивать», — пояснил тренер.
Черчесов заметил, что по игре Смолова в матче «Локомотива» с «Анжи» стало заметно, что нападающий «что-то нащупывает». «Было бы неправильно вызвать его и не дать сыграть», — добавил тренер.
Смолов не вошел в состав сборной России на матч Лиги наций с командой Турцией и товарищескую встречу со сборной Чехии, которые пройдут 7 и 10 сентября соответственно.
В начале августа Смолов перешел из «Краснодара» в московский «Локомотив».
Нападающий сыграл на чемпионате мира по футболу пять матчей и не забил ни одного гола. Смолов запомнился болельщикам тем, что не забил пенальти в послематчевой серии в матче 1/4 финала против Хорватии.
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