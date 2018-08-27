Семен Антонов: В Нижнем мог сходить на матч ЧМ-2018, но остался с родителями

— Во время отпуска на матчах чемпионата мира по футболу были?

— Нет, не получилось. Да и в принципе такую цель перед собой не ставил. Хотя после чемпионата мира действительно все находятся под впечатлением, было круто. Между окончанием сезона в Единой лиге и подготовкой к матчам с Бельгией и Францией у нас было двухнедельное «окно», — приводит слова Семенова Sportbox. — Я поехал к родителям в Нижний Новгород. В Нижнем тоже проходили игры чемпионата. Была возможность сходить, но решил провести это время с родителями и братом. Не видел их весь этот год и сильно соскучился. Когда был знаменитый матч с испанцами, мы уже готовились сыграть отборочный матч Кубка мира с командой Франции. Всей командой смотрели игру наших ребят по телевизору, сильно переживали. Оставшуюся часть чемпионата мира уже досматривал в Испании.