Мостовой: не стоит обращать внимание, кого вызвали или не вызвали в сборную

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о заявке сборной России на предстоящие матчи с командами Турции и Чехии.

«Не думаю, что стоит обращать внимание на то, кого не вызвали, кого вызвали и так далее. Что вообще такое Лига наций? Никто толком объяснить не может. Ведь потом всё равно отборочный турнир на чемпионат Европы. Поэтому не рассматриваю тот же невызов Смолова, как педагогическую меру. Фёдор вот в последнем матче гол забил с «Анжи». Он как всегда один из лучших бомбардиров чемпионата.

Кто будет капитаном без Акинфеева? Надеть повязку на руку и выйти на поле способен кто угодно. Скорее всего, дадут человеку, у которого больше всего матчей за сборную», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. Спустя три дня, 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».