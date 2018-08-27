Игрока ФК «Ростов» вызывают в российскую сборную

Алексей Ионов будет играть за сборную страны, сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

«Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией (7 сентября, Трабзон, 21.45) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону, 19.00).

Всего в списке значится 25 футболистов», — заявляет пресс-служба футбольного клуба.

Алексей Ионов воспитанник «Зенита» . В составе этой команды становился чемпионом России, обладателем национального Кубка, Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

В прошлом сезоне вместе с ЦСКА завоевал серебряные медали РФПЛ.

В этом сезоне Алексей Ионов играет за ФК «Ростов», именно он в победном выездном матче с тульским «Арсеналом» забил единственный мяч с пенальти.

Напомним, что Ионов вновь выйдет на ростовское поле в составе российской сборной 10 сентября.

На стадионе «Ростов Арена» состоится матч между сборной России и сборной Чехии.