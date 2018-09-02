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Сразу девять футболистов ФК «Ростов» уедут играть за свои сборные
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Сразу девять футболистов ФК «Ростов» уедут играть за свои сборные 

АиФ Ростов + ещё 6 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Сразу девять игроков футбольного клуба «Ростов» получили вызовы в свои национальные сборные.
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
В частности, как ранее сообщал «АиФ-Ростов», нападающий Алексей Ионов включен в окончательный состав сборной России на ближайшие матчи. Он сыграет 7 сентября с Турцией, а 10 сентября, уже в самом Ростове-на-Дону, поучаствует в матче с Чехией.
Кроме того, полузащитники ростовчан Александр Зуев и Аяз Гулиев вызваны в молодежную сборную России, им предстоит игра с Сербией.
За сборную Молдавии сыграет капитан «Ростов» Александр Гацкан. Он будет участвовать в матчах Лиги наций УЕФА с командами Люксембурга (8 сентября) в Люксембурге и с Белоруссией (11 сентября) в Кишиневе.
В рамках этого же турнира за сборную Исландии выступит внушительная команда скандинавов из «Ростов» — Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон, а также недавно пополнивший команду Видар Кьяртанссон. Им предстоит соревноваться, в том числе, и с героем минувшего ЧМ-2018 командой Бельгии.
Нападающий Элдор Шомуродов проведет ряд товарищескиз встреч в составе сборной Узбекистана.
Напомним, клубы, из которых отзывают игроков для игр в национальных сборных, получают за это денежную компенсацию.
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