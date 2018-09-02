Сразу девять футболистов ФК «Ростов» уедут играть за свои сборные

Сразу девять игроков футбольного клуба «Ростов» получили вызовы в свои национальные сборные.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В частности, как ранее сообщал «АиФ-Ростов», нападающий Алексей Ионов включен в окончательный состав сборной России на ближайшие матчи. Он сыграет 7 сентября с Турцией, а 10 сентября, уже в самом Ростове-на-Дону, поучаствует в матче с Чехией.

За сборную Молдавии сыграет капитан «Ростов» Александр Гацкан . Он будет участвовать в матчах Лиги наций УЕФА с командами Люксембурга (8 сентября) в Люксембурге и с Белоруссией (11 сентября) в Кишиневе.

Нападающий Элдор Шомуродов проведет ряд товарищескиз встреч в составе сборной Узбекистана.

Напомним, клубы, из которых отзывают игроков для игр в национальных сборных, получают за это денежную компенсацию.