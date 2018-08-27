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Сборные Узбекистана и Южной Кореи по футболу проведут матч в ноябре
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Сборные Узбекистана и Южной Кореи по футболу проведут матч в ноябре 

Мир24 1 час назад
Футбольные сборные Узбекистана и Южной Кореи проведет товарищеский матч 20 ноября в Австралии, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.
Обе команды будут готовиться там к предстоящему в 2019 году Кубку Азии в ОАЭ.
Ранее стало известно, что 6 сентября Узбекистан сыграет товарищеский матч с Сирией, 11 сентября — с Ираном, 13 октября — с КНДР, а 16 октября — с Катаром.
Кубок Азии состоится в январе в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан попал в группе F, где ему предстоит сыграть со сборными Японии, Омана и Туркменистана.
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