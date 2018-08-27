Газзаев считает правильным невызов Акинфеева в состав сборной России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал невключение голкипера армейцев Игоря Акинфеева в состав национальной команды на ближайшие матчи.

32-летний вратарь не попал в заявку сборной на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

"Акинфеев не нуждается в том, чтобы подтверждать свой статус. Тренеры вызвали голкиперов Маринату Гильерме, Андрея Лунева Антона Шунина , потому что хотят посмотреть, в каком состоянии они находятся, дать им возможность проявить себя. Но ни у кого нет сомнений в том, что Акинфеев — вратарь номер один, поэтому это решение тренерского штаба я считаю правильным", — цитирует Газзаева "РИА Новости"

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