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Газзаев считает правильным невызов Акинфеева в состав сборной России
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Газзаев считает правильным невызов Акинфеева в состав сборной России 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал невключение голкипера армейцев Игоря Акинфеева в состав национальной команды на ближайшие матчи.
32-летний вратарь не попал в заявку сборной на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).
"Акинфеев не нуждается в том, чтобы подтверждать свой статус. Тренеры вызвали голкиперов Маринату Гильерме, Андрея Лунева и Антона Шунина, потому что хотят посмотреть, в каком состоянии они находятся, дать им возможность проявить себя. Но ни у кого нет сомнений в том, что Акинфеев — вратарь номер один, поэтому это решение тренерского штаба я считаю правильным", — цитирует Газзаева "РИА Новости".
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