Российские ватерполисты уступили сербам на чемпионате Европы U19 в Минске

В Минске проходит чемпионат Европы по водному поло среди игроков не старше 19 лет. Сборная России в матче второго тура группового этапа потерпела поражение от команды Сербии со счётом 5:8. В составе сборной России по два мяча провели Иван Васильев и Константин Шейкин.

В первом туре россияне разгромили сборную Великобритании со счётом 19:2, а сербы обыграли голландцев — 11:5.

Водное поло. Чемпионат Европы U19. Юниоры. Минск, Беларусь. Группа D. Второй тур Россия — Сербия — 5:8 (2:3, 2:0, 1:2, 0:3).

28 августа российские ватерполисты сыграют с голландцами. Все команды, принимающие участие в групповом этапе, выйдут в плей-офф, матчи которого начнутся 29 августа. Юниорский чемпионат Европы завершится 2 сентября.