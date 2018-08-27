На матч Россия — Чехия осталось всего 150 билетов

Билеты на матч российской сборной на «Ростов-Арене» практически раскуплены. Продано более 40 тысяч билетов. Конечно же, недорогие билеты от 500 рублей сразу же раскупили болельщики.

В последний раз сборные России и Чехии встречались друг с другом 1 июня 2016 года в Австрии в рамках подготовки к чемпионату Европы. Тогда сборная России, ведя в ходе матча в счёте благодаря быстрому голу Александра Кокорина, в итоге уступила со счётом 1:2.

Матч пройдет 10 сентября 2018 года на стадионе Ростов Арена. Начало — в 19:00 по московскому времени. В список игроков сборной вошел и игрок клуба «Ростов» Алексей Ионов. Он очень хорошо начал сезон, на его счету уже 2 года в матчах Премьер-лиги. За сборную он уже проводил 11 игр, но последняя из них была марте 2016 года.