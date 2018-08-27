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Мозговой отказался играть в сборной на КМ-2019
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Мозговой отказался играть в сборной на КМ-2019 

News.ru 47 минут назад
Баскетболист клуба НБА «Орландо Мэджик» Тимофей Мозговой сообщил главному тренеру сборной России Сергею Базаревичу, что не сможет выступить вместе с командой в матчах второго этапа квалификации Кубка мира-2019 против команд Чехии и Болгарии. Соревнования будут проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.
По словам тренера, своё решение спортсмен сообщил ему по телефону.
«Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора, объяснил ситуацию. Сказал, что очень любит играть за сборную, но в этот раз у него это никак не получается», — цитирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) Базаревича.
После специалист объяснил это тем, что игроку необходимо «уладить большое количество бытовых дел до начала предсезонной подготовки».
Таким образом, расширенный состав сборной на сентябрьские матчи сократился до 15 игроков. Первый матч квалификации КМ-2019 россияне проведут 13 сентября в Пардубице с командой Чехии, а 16 сентября в Химках сыграют со сборной Болгарии.
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