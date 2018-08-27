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Александр Кержаков: На данный момент Смолову лучше остаться в расположении клуба
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Александр Кержаков: На данный момент Смолову лучше остаться в расположении клуба 

Советский спорт 35 минут назад
«Невызов Смолова? Черчесову виднее, Федор знает, что он игрок основного состава сборной России и, возможно что на данный момент ему на самом деле лучше остаться в расположении клуба. Поддерживаю вызов Фернандеса, он по-настоящему двужильный и может отыграть хоть несколько матчей подряд.
Дзюба тоже заслужил свое место в команде, у него прет после чемпионата мира и зачем лишать его возможности забивать? Стоцкий? Он может на эмоциях показать хорошую игру, хоть и его вызов был авансом. Он может в будущем стать игроком национальной команды», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
Напомним, сборная России сыграет с Турцией 7 сентября, а товарищеский матч против Чехии проведет 10 сентября.
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