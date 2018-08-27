Александр Кержаков: На данный момент Смолову лучше остаться в расположении клуба

«Невызов Смолова? Черчесову виднее, Федор знает, что он игрок основного состава сборной России и, возможно что на данный момент ему на самом деле лучше остаться в расположении клуба. Поддерживаю вызов Фернандеса, он по-настоящему двужильный и может отыграть хоть несколько матчей подряд.

Дзюба тоже заслужил свое место в команде, у него прет после чемпионата мира и зачем лишать его возможности забивать? Стоцкий? Он может на эмоциях показать хорошую игру, хоть и его вызов был авансом. Он может в будущем стать игроком национальной команды», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России сыграет с Турцией 7 сентября, а товарищеский матч против Чехии проведет 10 сентября.