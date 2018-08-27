Евгений Бушманов: Если будет необходимость вызвать игроков из молодежной сборной, то Черчесов сделает это

Евгений Бушманов : Молодежная сборная России имеет хорошие шансы поехать на ЧЕ-2019

"Согласовывал ли я заявку молодежной сборной России с Черчесовым? Конечно, согласовывал. Повторюсь, что молодежной сборной предстоят важные матчи. Станислав Саламович говорил, что сейчас, в такой период, он не собирается никого выдергивать из молодежной сборной.

А так, он и вообще весь тренерский штаб национальной сборной за всеми игроками следят. Как только появится такая возможность или необходимость вызывать молодых игроков, тогда они будут вызваны", — приводит слова Бушманова Sport24.