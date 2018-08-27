Ещё
Евгений Бушманов: Если будет необходимость вызвать игроков из молодежной сборной, то Черчесов сделает это
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Бушманов: Если будет необходимость вызвать игроков из молодежной сборной, то Черчесов сделает это 

Советский спорт 3 часа назад
Евгений Бушманов: Молодежная сборная России имеет хорошие шансы поехать на ЧЕ-2019
"Согласовывал ли я заявку молодежной сборной России с Черчесовым? Конечно, согласовывал. Повторюсь, что молодежной сборной предстоят важные матчи. Станислав Саламович говорил, что сейчас, в такой период, он не собирается никого выдергивать из молодежной сборной.
А так, он и вообще весь тренерский штаб национальной сборной за всеми игроками следят. Как только появится такая возможность или необходимость вызывать молодых игроков, тогда они будут вызваны", — приводит слова Бушманова Sport24.
Советский спорт: последние новости
«Олимпиакос» обыграл «Бернли» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы И.о. главного тренера сборной Аргентины: Настало время обновить состав команды Джек Айкел: В составе «Баффало» больше нет тех, кто не верил в команду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение