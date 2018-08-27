Ещё
Команда Ковалёвой выиграла Кубок России по кёрлингу в миксте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда Ковалёвой выиграла Кубок России по кёрлингу в миксте 

Чемпионат.com 2 часа назад
Команда скипа Алины Ковалёвой стала победителем Кубка России по кёрлингу среди смешанных команд, который проходил в Сочи. В команде «Санкт-Петербург-2» выступали Алексей Тимофеев, Ульяна Васильева и Евгений Климов. В финале команда Ковалёвой выиграла у команды «Санкт-Петербург-1» со скипом Алексеем Стукальским со счётом 5:3.
Бронзу разыграли сборная Московской области (скип Михаил Васьков) и команда «Москвич 1» со скипом Сергеем Андриановым. Победа в матче за третье место досталась подмосковным кёрлингистам — 11:4.
В соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Иркутской области и Краснодарского края. По итогам группового турнира в полуфинал вышли четыре команды, которые и разыграли медали по олимпийской системе.
Чемпионат.com: последние новости
Российские ватерполисты уступили сербам на чемпионате Европы U19 в Минске Игнатьев: Смолову нужно заново стартовать, чтобы снова попасть в сборную Шунин: стать первым в сборной в отсутствие Акинфеева? Смотрю на это положительно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение