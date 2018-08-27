Команда Ковалёвой выиграла Кубок России по кёрлингу в миксте

Команда скипа Алины Ковалёвой стала победителем Кубка России по кёрлингу среди смешанных команд, который проходил в Сочи. В команде «Санкт-Петербург-2» выступали Алексей Тимофеев, Ульяна Васильева и Евгений Климов. В финале команда Ковалёвой выиграла у команды «Санкт-Петербург-1» со скипом Алексеем Стукальским со счётом 5:3.

Бронзу разыграли сборная Московской области (скип Михаил Васьков) и команда «Москвич 1» со скипом Сергеем Андриановым. Победа в матче за третье место досталась подмосковным кёрлингистам — 11:4.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Иркутской области и Краснодарского края. По итогам группового турнира в полуфинал вышли четыре команды, которые и разыграли медали по олимпийской системе.