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Гаджиев прокомментировал выбор Черчесова по составу сборной России на сентябрьские матчи
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Гаджиев прокомментировал выбор Черчесова по составу сборной России на сентябрьские матчи 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал выбор наставника сборной России Станислава Черчесова по составу его команды на сентябрьские матчи против Турции и Чехии.
"Если вспомнить, как Саламыч подходил к отбору игроков при подготовке к Чемпионату Мира, то прослеживается закономерность. Не всегда берет игроков самых сильных, но с хорошим потенциалом для дополнительного просмотра. В этой группе есть уже проверенные футболисты, игравшие на Чемпионате Мира, и те, кто получит шанс проявить себя. Мне сложно сказать, кого туда можно добавить", — цитирует 72-летнего специалиста Спорт день за днем.
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