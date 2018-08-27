Гаджиев прокомментировал выбор Черчесова по составу сборной России на сентябрьские матчи 

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал выбор наставника сборной России Станислава Черчесова по составу его команды на сентябрьские матчи против Турции и Чехии.
"Если вспомнить, как Саламыч подходил к отбору игроков при подготовке к Чемпионату Мира, то прослеживается закономерность. Не всегда берет игроков самых сильных, но с хорошим потенциалом для дополнительного просмотра. В этой группе есть уже проверенные футболисты, игравшие на Чемпионате Мира, и те, кто получит шанс проявить себя. Мне сложно сказать, кого туда можно добавить", — цитирует 72-летнего специалиста Спорт день за днем.