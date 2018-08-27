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Мужская сборная России проведет открытую тренировку в последний день лета
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Мужская сборная России проведет открытую тренировку в последний день лета 

SPORT24.ru 35 минут назад
Мужская сборная России по баскетболу проведет открытую тренировку и пообщается с представителями СМИ. Об этом информирует официальный сайт Российской федерации баскетбола.
Национальная команда готовится к матчам второго этапа квалификации Кубка мира. Россияне сыграют с национальными командами Чехии и Болгарии. Первый матч второго отборочного этапа Кубка мира-2019 россияне проведут 13 сентября в Пардубице с командой Чехии, 16 сентября в Химках сыграют со сборной Болгарии. Команда Сергея Базаревича выступает в группе K вместе со сборными Франции, Боснии и Герцеговины, Чехии, Болгарии и Финляндии.
Для попадания в финальный турнир, который пройдет с 31 августа по 15 сентября 2019 года в Китае, необходимо по итогам 12 туров занять в шестерке место не ниже третьего. После 6 матчей сборная России третья — три победы и три поражения.
Ранее стало известно, что сборной из-за травмы пока не может помочь центровой клуба НБА «Орлано Мэджик» Тимофей Мозгов.
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