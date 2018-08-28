Радимов прокомментировал невызов Глушакова в сборную России

Накануне главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги наций с Турцией (7 сентября, Трабзон, 21:45) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону, 19:00).

"Ничего не могу сказать по этому поводу. По идее, Глушаков играет в составе лидера чемпионата России. Видимо, он не вписывается. Видимо, не рассчитывают на него", — заявил Радимов.

Ранее Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной России.