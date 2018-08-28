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Радимов прокомментировал невызов Глушакова в сборную России
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Радимов прокомментировал невызов Глушакова в сборную России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о невызове в национальную команду полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова, передает Sportbox.ru.
Накануне главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги наций с Турцией (7 сентября, Трабзон, 21:45) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону, 19:00).
"Ничего не могу сказать по этому поводу. По идее, Глушаков играет в составе лидера чемпионата России. Видимо, он не вписывается. Видимо, не рассчитывают на него", — заявил Радимов.
Ранее Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной России.
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