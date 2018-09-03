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Матч «Ак Барса» в Казани посетил 4601 зритель
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Матч «Ак Барса» в Казани посетил 4601 зритель 

Чемпионат.com + ещё 152 3 сентября 2018
Фото: Реальное время
Домашний матч казанского «Ак Барса» с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ посетил 4601 зритель. Это составляет только 52 процента от общей вместимости «Татнефть-арены», которая вмещает 8900 зрителей.
Отметим, что в первой игре сезона подопечные Зинэтулы Билялетдинова оказались разгромлены петербургским СКА (1:6) в рамках Кубка открытия. На встрече с петербургским клубом трибуны в Казани были заполнены полностью.
«Ак Барс» уверенно переиграл минское «Динамо» со счётом 2:0. Счёт был открыт на шестой минуте, точным броском сумел отметиться защитник «Ак Барса» Пол Постма, для которого гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге. Во втором периоде подопечные Зинэтулы Билялетдинова удвоили преимущество благодаря заброшенной шайбе Джастина Азеведу. Сухой матч оформил голкипер казанского клуба Александр Шарыченков, заменивший в составе травмированного Эмиля Гарипова.
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