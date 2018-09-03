Матч «Ак Барса» в Казани посетил 4601 зритель

Домашний матч казанского «Ак Барса» с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ посетил 4601 зритель. Это составляет только 52 процента от общей вместимости «Татнефть-арены», которая вмещает 8900 зрителей.

Отметим, что в первой игре сезона подопечные Зинэтулы Билялетдинова оказались разгромлены петербургским СКА (1:6) в рамках Кубка открытия. На встрече с петербургским клубом трибуны в Казани были заполнены полностью.