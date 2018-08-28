Три нижегородские хоккеистки стали победительницами турнира четырех наций

Женская молодежная сборная России под руководством Евгения Бобарико одержала победу в Турнире четырёх наций, прошедшем в швейцарском Сент-Галлене.

Как сообщает пресс-служба нижегородского СКИФа, в ее составе в играх турнира принимали участие три игрока клуба: защитник Алёна Шмыкова, нападающие Александра Лидская и Анастасия Нешляева. Александра Кокорина, также вызывавшаяся в состав молодёжной сборной, в турнире не участвовала.

Российская сборная обыграла команды Швейцарии 4:0, Германии 1:0 (по буллитам) и Швеции 2:1.

Ранее сообщалось, что хоккеистки нижегородского СКИФа вызваны в сборную России.