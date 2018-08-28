В сеть слили фотографии дизайна мяча Лиги Наций

По информации издания, новый мяч выполнен в белом и серебристом цветах с использованием разноцветных орнаментов.

Матчи турнира, в котором примут участие 55 сборных, пройдут с 6 сентября по 20 ноября. Путевки на чемпионат Европы-2020 будут разыграны 5-9 июня 2019 года.

Напомним, сборная России в Лиге наций сыграет с Турцией 7 сентября в гостях, и 14 октября дома, а со сборной Швеции 11 октября дома и 20 ноября на выезде.