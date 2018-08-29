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«Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
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«Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» вышли в групповой этап Лиги чемпионов 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 29 августа. Португальская «Бенфика», голландский ПСВ и сербская «Црвена Звезда» пробились в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом стало известно по результатам ответных матчей раунда плей-офф квалификации турнира.
"Бенфика" в гостях обыграла ПАОК со счетом 4:1, первая встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась вничью — 1:1. ПСВ на своем поле победил белорусский БАТЭ (3:0), в первом матче голландцы также были сильнее — 3:2. В матче «Зальцбурга» и «Црвены Звезды» была зафиксирована ничья — 2:2, (первый матч — 0:0), которая позволила сербской команде выйти в групповой этап турнира.
Таким образом, стали известны все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов, «Зальцбург», ПАОК и БАТЭ сыграют в групповой стадии Лиги Европы.
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