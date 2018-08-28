Анатолий Бышовец: Начало чемпионата и матчи в еврокубках говорят, что наш футбол остался на том же уровне

«После чемпионата сборная поднялась в рейтинге ФИФА с 70-го места на 49-е. Это приятно, но главное сейчас — не выдавать желаемое за действительное.

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Нельзя говорить, что это весь наш футбол переродился и вырос в два раза. Начало чемпионата и матчи в Еврокубках говорят, что он скорее остался на том же месте. Давайте не забывать, что для чемпионата мира были созданы идеальные условия. Наши сборники проявили характер и показали сопротивление. Но это только начало, теперь нужно это использовать, сохранять и развивать. Нашему футболу развитие еще только предстоит. Еще предстоит найти новых инициативных и профессиональных руководителей, болеющих за спорт. Пока что в Федерации футбола много любителей, а в профессиональной лиге мало профессионалов.

Сам турнир Лига наций — интересная задумка со стороны УЕФА . Главное, что теперь сборным не придется ломать голову в поисках соперников по товарищеским матчам — они уже расписаны.

Команде Черчесова должно помочь то, что соперник — Турция — находится на переходном этапе. Они не вышли на чемпионат мира и теперь скорее всего будут думать о будущем, а не о настоящем», — цитирует Бышовца «Собеседник»

Сборная России 7 сентября сыграет в Лиге наций против Турции. Соперником россиян по группе турнира также является команда Швеции.