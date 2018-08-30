Кипрский АЕК обыграл «Тренчин» и пробился в Лигу Европы

Кипрский АЕК (Ларнака) одержал победу в матче со словацким «Тренчином» (3:0) в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Первый матч завершился вничью — 1:1.

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