Кипрский АЕК обыграл «Тренчин» и пробился в Лигу Европы 

Кипрский АЕК (Ларнака) одержал победу в матче со словацким «Тренчином» (3:0) в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Первый матч завершился вничью — 1:1.
Отметим, что матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. Таким образом, по сумме двух игр команда завоевала путевку в следующий раунд. Жеребьевка группового турнира состоится завтра и начнется в 14.00 по московскому времени.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
АЕК (Кипр) — «Тренчин» (Словакия) — 3:0 (2:0)
Голы: Янну, 1 (1:0). Рейес, 36 (2:0). Янну, 65 (3:0).
Судья: Карасев (Москва, Россия).
30 августа. Ларнака. Стадион «AEK Arena».