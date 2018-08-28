Российский судья Карасев получил назначение на матч Лиги Европы

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы между кипрским АЕКом и словацким «Тренчином». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет 30 августа в Ларнаке. Первый матч в Тренчине завершился со счетом 1:1.

Этот матч станет для Карасева первым в нынешнем еврокубковом сезоне. Последний раз он работал в еврокубках в мае, когда судил ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским «Зальцбургом» и французским «Марселем» (2:1).