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Российский судья Карасев получил назначение на матч Лиги Европы
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Российский судья Карасев получил назначение на матч Лиги Европы 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы между кипрским АЕКом и словацким «Тренчином». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча пройдет 30 августа в Ларнаке. Первый матч в Тренчине завершился со счетом 1:1.
Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Сергей Иванов выступит в качестве четвертого рефери.
Этот матч станет для Карасева первым в нынешнем еврокубковом сезоне. Последний раз он работал в еврокубках в мае, когда судил ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским «Зальцбургом» и французским «Марселем» (2:1).
Карасев работал на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России. Он отсудил одну игру — матч группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2). Карасев стал первым российским арбитром, обслуживавшим матчи чемпионата мира, с 2006 года, когда на мировом первенстве в Германии работал Валентин Иванов.
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