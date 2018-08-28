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5-кратный чемпион мира по футболу ампутантов Тимур Алиев сыграет на турнире в Польше
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5-кратный чемпион мира по футболу ампутантов Тимур Алиев сыграет на турнире в Польше 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
5-кратный чемпион мира по футболу ампутантов Тимур Алиев сыграет на турнире в ПольшеДагестанец Тимур Алиев в составе сборной России по футболу ампутантов сыграет на престижном международном турнире, который пройдет 7-10 сентября в Варшаве.
Участниками традиционного турнира станут команды России, Польши, Венгрии, Англии, Испании и Франции.
В 2016 году Тимур Алиев вместе с российской командой становился победителем этих соревнований.
Отметим, что дагестанский спортсмен является также пятикратным чемпионом мира в составе сборной России по футболу среди ампутантов.
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