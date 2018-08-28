5-кратный чемпион мира по футболу ампутантов Тимур Алиев сыграет на турнире в Польше

5-кратный чемпион мира по футболу ампутантов Тимур Алиев сыграет на турнире в ПольшеДагестанец Тимур Алиев в составе сборной России по футболу ампутантов сыграет на престижном международном турнире, который пройдет 7-10 сентября в Варшаве.

Участниками традиционного турнира станут команды России, Польши, Венгрии, Англии, Испании и Франции.

В 2016 году Тимур Алиев вместе с российской командой становился победителем этих соревнований.

Отметим, что дагестанский спортсмен является также пятикратным чемпионом мира в составе сборной России по футболу среди ампутантов.