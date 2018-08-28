Российская сборная по футболу INAS стала пятой на чемпионате мира

В шведском Карлстаде сборная России по футболу INAS завоевала пятое место. Команда одержала победу в двух матчах плей-офф над сборными Германии и Японии.

Чемпионат по футболу INAS проводится среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Сборные команды состоят в основном из выпускников коррекционных учреждений и детских домов. Основной критерий для возможности участвовать в команде — легкая умственная отсталость.

В этом году боролись за титул чемпиона девять стран, разделенные на две группы. Чемпионат проводится в соответствии со всеми футбольными правилами УЕФА без поблажек. Наша сборная прошла отборочный этап и заняла третье место в своей группе. По регламенту соревнования первые две команды из каждой группы борются за медали, остальные разыгрывают между собой пятое место.

Российская сборная обыграла в плей-офф команду Германии с разгромным счетом 9:0. Соперники из Японии оказались крепче. Дело дошло до пенальти, во время которых наши спортсмены смогли забить больше мячей и закончить игру со счетом 4:2.