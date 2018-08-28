Ещё
Российская сборная по футболу INAS стала пятой на чемпионате мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская сборная по футболу INAS стала пятой на чемпионате мира 

Daily Storm 2 часа назад
Фото: Daily Storm
В шведском Карлстаде сборная России по футболу INAS завоевала пятое место. Команда одержала победу в двух матчах плей-офф над сборными Германии и Японии.
Чемпионат по футболу INAS проводится среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Сборные команды состоят в основном из выпускников коррекционных учреждений и детских домов. Основной критерий для возможности участвовать в команде — легкая умственная отсталость.
В этом году боролись за титул чемпиона девять стран, разделенные на две группы. Чемпионат проводится в соответствии со всеми футбольными правилами УЕФА без поблажек. Наша сборная прошла отборочный этап и заняла третье место в своей группе. По регламенту соревнования первые две команды из каждой группы борются за медали, остальные разыгрывают между собой пятое место.
Российская сборная обыграла в плей-офф команду Германии с разгромным счетом 9:0. Соперники из Японии оказались крепче. Дело дошло до пенальти, во время которых наши спортсмены смогли забить больше мячей и закончить игру со счетом 4:2.
По результатам чемпионата футболисты российской сборной должны получить звания мастеров спорта международного класса, но пока в Министерстве спорта не дали четкого ответа, когда это произойдет.
Daily Storm: последние новости
Медведев готовится к напряженной рабочей неделе после травмы Увеличение пениса, скумбрия и секс-кандидат Кумин подал иск о снятии Собянина с выборов мэра Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане5
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде7
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит12
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Прочее
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение