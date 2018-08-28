Футбольная юношеская команда из Тихорецка победила в турнире «Кожаный мяч»

Футбольная юношеская команда «Труд» из Тихорецка победила во Всероссийском турнире «Кожаный мяч».

Ребята стали лучшими среди игроков старшей возрастной группы.

Турнир проходил в Волгограде. Кубанская команда вырвала победу у «Зенита–СОШ 179» из Казани со счетом 1:0.

Награждение юных футболистов состоялось на стадионе чемпионата мира по футболу «Волгоград-Арена» с участием министра спорта РФ Павла Колобкова и экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича.

О таком главном призе, который получила команда «Труд», мечтает любой юный футболист: ребята проведут неделю на тренировочной базе национальной сборной России и сыграют в товарищеском матче на стадионе ЧМ-2018.

Отметим, что за победу в возрастной группе 14-15 лет боролись 69 сильнейших любительских футбольных команд со всей России — победителей региональных этапов соревнований. В июле тихорецкая команда стала серебряным призером Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на кубок губернатора Краснодарского края.

«С 1 по 9 сентября в Ростове-на-Дону в финальных соревнованиях «Кожаного мяча» в средней возрастной группе примет участие команда из Кущевского района. Она заняла первое место в краевом турнире», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.