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Рейнгольд: «Кутепов не имеет права быть в сборной России»
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Рейнгольд: «Кутепов не имеет права быть в сборной России» 

Евро-футбол.Ру 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением по поводу состава игроков, приглашенных в сборную России для подготовки к матчу Лиги наций с командой Турции и товарищеской встрече с чехами.
"Первый вопрос к Черчесову: на каком основании он заявляет в сборную Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке». Он имеет право быть в сборной? Конечно, нет. В целом вопросов по составу выше крыши. По каким показателям Черчесов берет игроков в сборную? Для меня все это дикость какая-то! С кого будем спрашивать? Сейчас начнутся официальные игры.
Если Черчесову сейчас дали аванс, он что, может работать по принципу «что хочу, то ворочу»? Сейчас пройдут две игры. Посмотрим, что будет. Но из тех людей, которых Черчесов набрал в сборную, может быть, только процентов тридцать заслуживают быть там", — сказал Рейнгольд.
Сборная России сыграет с турками 7 сентября в Трабзоне, а с чехами — 9 сентября в Ростове-на-Дону.
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