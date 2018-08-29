Сборная России проиграла украинцам на чемпионате мира среди врачей 

Сборная РоссииСборная России заняла второе место на чемпионате мира по футболу среди врачей. Турнир прошел в Праге.
В финальном матче отечественные медики проиграли украинским врачам.
Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались украинцы.
"Нашей команде есть чем гордиться! Врачи совершенно разных специальностей достойно защищали честь России на самом высоком форуме в мире среди врачей — любителей футбола.
XXV чемпионат пройдет с 29 июня по 7 июля в Мексике в 2019 году", — отметил исполнительный директор Ассоциации врачей — любителей футбола России, нападающий сборной России среди врачей Николай Поляков.