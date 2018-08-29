Сборная России проиграла украинцам на чемпионате мира среди врачей

Сборная РоссииСборная России заняла второе место на чемпионате мира по футболу среди врачей. Турнир прошел в Праге.

В финальном матче отечественные медики проиграли украинским врачам.

Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались украинцы.

"Нашей команде есть чем гордиться! Врачи совершенно разных специальностей достойно защищали честь России на самом высоком форуме в мире среди врачей — любителей футбола.