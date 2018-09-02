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Женская сборная России третий год подряд стала чемпионом Европы по регби-7
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Женская сборная России третий год подряд стала чемпионом Европы по регби-7 

Спорт-Экспресс + ещё 4 39 минут назад
Фото: Советский спорт
Женская сборная России по регби-7 выиграла чемпионат Европы. В финальном матче, который прошел в Казани, команда победила Францию со счетом 34:5.
​Женская сборная России в пятый раз стала чемпионом Европы (2013, 2014, 2016, 2017, 2018).
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