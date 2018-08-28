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Магия или законы физики? Гандбольный мяч завис у штанги ворот
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Магия или законы физики? Гандбольный мяч завис у штанги ворот 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В игре третьей по значимости Бундеслиги 26 августа состоялся матч между гандбольными командами «Констанц» и «Фюрстенфельдбрукка». Решить исход поединка должен был штрафной удар, но мяч завис в воздухе и прилип к крестовине. Видео уникального момента появилось в YouTube.
Немецкий клуб «Констанц» принимал на своем поле команду «Фюрстенфельдбрукка». Счет был 23:24, и вот-вот должен был прозвучать финальный свисток. У хозяев оставался шанс на победу за счет ранее нереализованного штрафного удара.
Штрафной 11-метровый, как и в футболе, в гандболе не обязательно делать напрямую, но у игрока «Констанца» не было времени на передачу. Том Вольф вложил максимум силы и направил мяч в ворота, пробив защиту четырех соперников. Вратарь среагировать тоже не успел.
Игрок упал на пол, а брошенный им мяч в ворота не попал, но и за их пределами не оказался. Гандбольный мяч отскочил от пола и влетел в правую девятку, застряв в углу ворот. Специалисты отмечают, что это была чистая случайность. Повторить такое специально не представляется возможным. Судьи голом это не засчитали.
В Сеть попал видеоролик уникального момента игры низшей немецкой гандбольной лиги. За двое суток его посмотрело более 280 тысяч человек.
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