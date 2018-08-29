Тойвонен завершил карьеру в сборной Швеции

Нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен решил прекратить свои выступления за национальную команду. Об этом сообщает официальный сайт шведской федерации футбола.

«Я уже обдумал свое будущее. Я получил опыт игры на прошедшем чемпионате мира, что было моей целью и мечтой. Сейчас самое время, чтобы покинуть национальную команду», — сказал Тойвонен.

Тойвонен дебютировал за сборную Швеции в январе 2007 года в товарищеском матче против Венесуэлы. Всего на его счету 64 матча, в которых он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе со своей национальной командой Ула играл на Евро-2012 и ЧМ-2018.