Ещё
Футболист «Крыльев Советов» вызван в сборную Грузии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Крыльев Советов» вызван в сборную Грузии 

News.ru 2 часа назад
Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Георги Лория получил вызов в национальную сборную Грузии для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба самарской команды. В первом матче грузины сыграют с Казахстаном 6 сентября в Астане.
Планируется, что в расположение сборной Лория отправится после матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Анжи», который пройдет 1 сентября.
Второй матч подопечные словацкого специалиста Владимира Вайсса проведут 9 сентября дома в Тбилиси против Латвии.
News.ru: последние новости
Умер главный тренер гандбольного клуба «Лада» Карасёв рассудит матч Лиги Европы Воины Черчесова: дальше — без Акинфеева и Смолова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Липницкой36
Шарапова справилась с прошлым
Что ждет сбежавших биатлонисток на Украине157
Олимпийский чемпион отказался жить в России
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России427
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение