Футболист «Крыльев Советов» вызван в сборную Грузии

Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Георги Лория получил вызов в национальную сборную Грузии для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба самарской команды. В первом матче грузины сыграют с Казахстаном 6 сентября в Астане.

Планируется, что в расположение сборной Лория отправится после матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Анжи», который пройдет 1 сентября.