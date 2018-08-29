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ФГР выразила соболезнования родным и близким Левона Акопяна
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ФГР выразила соболезнования родным и близким Левона Акопяна 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: progorodsamara.ru
Федерация гандбола России выразила соболезнования в связи с кончиной главного тренера женского гандбольного клуба «Лада» Левона Акопяна. Он умер в возрасте 73 лет.
«Федерация гандбола России выражает глубокие соболезнования родным и близким Левона Оганесовича Акопяна. Весь российский гандбол с уходом маститого специалиста, Мастера с большой буквы, понёс невосполнимую потерю. Мы скорбим. Светлая память…» — говорится в сообщении в официальном «твиттере» ФГР.
Под руководством Акопяна «Лада» четырежды становилась серебряным призёром чемпионата России и один раз завоевала бронзу, а в 2014 году выиграла Кубок ЕГФ. Летом 2016 года он вошёл в тренерский штаб национальной команды России, которая выиграла золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
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