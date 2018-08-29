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Не стало главного тренера женского гандбольного клуба «Лада» Акопяна
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Не стало главного тренера женского гандбольного клуба «Лада» Акопяна 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер тольяттинского женского гандбольного клуба «Лада» Левон Акопян скончался в возрасте 73 лет, информирует ТАСС.
"Гандбольный клуб «Лада» выражает искренние соболезнования родным и близким Левона Оганесовича и скорбит вместе с ними. Светлая память", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Причина смерти специалиста не называется.
Акопян возглавлял «Ладу» с 2013 года, клуб под его руководством стал победителем Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Акопян входил в тренерский штаб Евгения Трефилова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где женская сборная России завоевала золотые медали.
Ранее юниорская сборная России по гандболу победила национальную команду Венгрии в финале чемпионата мира, который проходил в Польше.
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