Не стало главного тренера женского гандбольного клуба «Лада» Акопяна

Главный тренер тольяттинского женского гандбольного клуба «Лада» Левон Акопян скончался в возрасте 73 лет, информирует ТАСС

"Гандбольный клуб «Лада» выражает искренние соболезнования родным и близким Левона Оганесовича и скорбит вместе с ними. Светлая память", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Причина смерти специалиста не называется.

Акопян возглавлял «Ладу» с 2013 года, клуб под его руководством стал победителем Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Акопян входил в тренерский штаб Евгения Трефилова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где женская сборная России завоевала золотые медали.

Ранее юниорская сборная России по гандболу победила национальную команду Венгрии в финале чемпионата мира, который проходил в Польше.